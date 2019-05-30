أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، عن انقطاع التيار الكهربائي صباح غدا الجمعة، لمدة ساعتين من الساعة السادسة وحتى الثامنة وذلك عن محولات 3 و4 من محطة محولات غرب المنصورة.

وأكدت الشركة في بيان لها، مساء الخميس، أن عدة مناطق ستتأثر بانقطاع الكهرباء وهي: "مركز الكلى والمسالك، مستشفى الأورام، جزء من مستشفى الجامعة، مستشفى الصدر، الحميات، المستشفى العام القديم، شارع الجمهورية، شارع الثانوية، شارع منتصر، شارع كلية الآداب، شارع النخلة، شارع عمر بن عبد العزيز، شارع جلال الدين، ستاد الجامعة، الطب البيطري، كلية طب الأسنان، منطقة سيدي ياسين، سوق ستوته، منطقة الحوار، المعهد الصحي، شارع المدير، شارع محمد فتحي، شارع الترعة، منطقة جزيرة الورد، شارع المشاية، شارع جيهان".