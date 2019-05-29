أقسم بالله العظيم إننى أحلم بذلك اليوم الذى أستطيع فيه أنا وغيرى تصديق تصريحات المسئولين الإيرانيين والتعامل معها دون شك أو ارتياب.

والمشكلة ليست عندنا ولكن عندهم.

فى طهران ومنذ عام 1979 نسمع تصريحات تتصف بـ4 أمور:

1- يرى أصحابها أنهم أصحاب الحق المطلق.

2- يرى أصحابها أن «الآخر» الذى يختلف معهم هو «الشر المطلق».

3- يرى أصحابها أن التدخل فى شئون الغير، والشئون الداخلية للجيران، هو تكليف شرعى، وواجب فقهى، وتنفيذ لنص دستورى إيرانى.

4- هناك دائماً فى التصريحات التى تصدر فى ذات اليوم، حول ذات الموضوع، التناقض الكامل بين ما يقوله المرشد الأعلى والحرس الثورى من ناحية، وما يقوله رئيس الجمهورية ووزارة الخارجية من جهة أخرى.

آخر هذه التناقضات التى تكاد تفقد أعقل العقلاء الثبات والهدوء والمنطق هو ما صدر بالأمس:

1- تصريح المرشد الأعلى برفض التفاوض حول الاتفاق النووى والأسلحة الباليستية «إذاً علامَ سوف يكون التفاوض؟».

2- تصريح مضاد لرئيس الجمهورية يقول إنه من الممكن التفاوض فى حال رفع العقوبات المفروضة أولاً.

«إذاً إذا كان رفع العقوبات شرطاً مسبقاً فما هى الجائزة التى يملكها الطرف الآخر لإجبار الطرف الإيرانى على القبول بـ12 شرطاً قدمت كتابة لهم فى مفاوضات مسقط السرية؟».

نأتى إلى الجانب الذى يتحدى العقل، وهو النفى الإيرانى الرسمى الدائم والمتكرر، وهو عدم وجود أى علاقة لطهران أو وكلائها فى المنطقة بتفجير أربع ناقلات فى ساحل الفجيرة وضرب خطى ضخ للنفط فى أرامكو السعودية.

دعونا نصدق ما قيل على لسان المسئولين الإيرانيين، وأنه لا طهران ولا الحوثيون ولا أى حليف لها مسئول عن (الفجيرة وأرامكو).

هنا نسأل: مَن إذاً قام بهما فى وقت متزامن وبترحيب كامل فى طهران ووسائل إعلام أنصارها وكأنه «انتصار مجيد لا يعلوه انتصار»؟

الأرجح أن ناقلات النفط تم تفجيرها بواسطة عمال السفن الأربع لأنهم لم يتقاضوا مرتباتهم، والأرجح أن الطائرات السبع المسيرة طارت وحدها دون توجيه واختارت بمحض إرادتها خطى ضخ النفط! وأن كلاً من العمليتين تم -بالصدفة- فى ذات التوقيت!! المنطق يقول إنه طالما أن هناك جريمة فإن هناك قاتلاً وقتيلاً وأدوات.

هذا ذات المنطق الذى يكاد يفقدنا عقولنا، وجعلنا نصدق أن رفيق الحريرى انتحر، وأن 12 مليون نازح ولاجئ تركوا سوريا طواعية للسياحة ويقيمون فى مخيمات لقضاء عطلة طويلة، وأن إسرائيل لم تحتل أراضى بالقوة المسلحة، وأن الزعيم ياسر عرفات دس السم لنفسه، وأن صدام حسين طلب تحقيق أمنية له أن يتم إعدامه يوم عيد الأضحى، وأن الحوثيين لا يتلقون المال والسلاح والصواريخ من طهران، ولكن ينفقون ذاتياً على أنفسهم من ريع اقتصادهم المزدهر الذى يتفوق على الاقتصاد اليابانى والألمانى مجتمعين.

نرجوكم، بالله عليكم، احترموا عقولنا وقولوا لنا رسالة واحدة غير متناقضة تعبر عن موقف نهائى واحد يعترف بالحقائق والوقائع! وحسبنا الله.