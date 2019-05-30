كشفت مصادر مطلعة بالصالة الموسمية للحج والعمرة في مطار القاهرة الدولي، عن أن غدا الجمعة (31 مايو) سيشهد عودة 5100 معتمر إلى أرض الوطن، بعد أداء مناسك عمرة شهر رمضان، وذلك على متن 22 رحلة جوية لشركة الوطنية القابضة مصر للطيران والخطوط السعودية من مطاري جدة والمدينة المنورة.

وقالت المصادر، إن مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولى استقبل 2900 معتمر على متن 11 رحلة جوية للشركة الوطنية مصر للطيران، بواقع 7 رحلات من جدة و4 من المدينة المنورة، وأن مبنى الركاب 2 الجديد استقبل 11 رحلة للخطوط السعودية من مطارى جدة والمدينة لعودة 2200 معتمر إلى أرض الوطن بعد أداء مناسك العمرة.

ولفتت إلى أن سلطات المطار بقيادة اللواء أحمد الأنور مساعد وزير الداخلية لأمن المطار، دفعت بفرق من العلاقات العامة لإنهاء إجراءات وصول المعتمرين وتسهيل خروجهم من صالات الوصول والسفر للحد من الزحام أمام الصالات .