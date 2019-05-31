قررت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار ياسر زيتون، حبس "ح.خ"، مدير المكتب الإعلامى لمحافظ البحيرة، و4 آخرين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى تهم تتعلق بالرشوة والتربح من الوظيفة.

وتجرى نيابة أمن الدولة، التحقيقات مع المتهمين تحت إشراف المستشار خالد ضياء، المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة، فى تهم تتعلق بالرشوة والتربح من الوظيفة، واعترف المتهمون الأربعة الباقين، وهم الوسيط والمستفيدون، على المتهم الأول بأنه طلب وقبل رشوة لتسهيل إجراءات خاصة بعدد 23 فدانا فى مركزى وادى النطرون وإدكو.

وكانت مأمورية من ضباط الرقابة الإدارية بالقاهرة، ومعهم اللواء محمد عاطف، رئيس وضباط فرع الرقابة الإدارية بالبحيرة، دخلوا مبنى ديوان عام محافظة البحيرة، حوالى الساعة العاشرة والنصف، صباح الثلاثاء الماضى، وقابل عدد منهم اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، في مكتبه، لمدة 10 دقائق، بحسب مصادر من موظفى الديوان العام بالمحافظة.

وأكدت مصادر بالدايون العام أنه تم إغلاق المكاتب على الموظفين، وتوجه عدد من ضباط المأمورية إلى مكتب "ح.خ"، مدير المكتب الإعلامى لمحافظ البحيرة، المجاور لمكتب المحافظ وتفتيشه، ثم تم اصطحابه إلى شقته بقرب مبنى الديوان العام، سيرا على الاقدام، وتم تفتيشها ولمدة حوالى ساعة، وتم بعدها اصطحابه سيرا أيضا إلى سيارته وتفتيشها، ثم اصطحبوه إلى القاهرة للتحقيق معه.

وأضافت المصادر أن المتهم كان يعتبر بمثابة الرجل الثاني داخل المحافظة بعد المحافظ، والرجل القوى المحرك لكل الأحداث داخل المحافظة، وكان مدير المكتب الاعلامى، يعمل مديرا لمكتب اللواء هشام آمنة، المحافظ الحالى للبحيرة، وقت أن كان يشغل منصب رئيس مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، وتم نقله إلى محافظة البحيرة، بعد توليه منصب المحافظ.