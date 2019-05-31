ضبطت مباحث الأموال العامة، مالك إحدى شركات الاستيراد والتصدير، بسبب تلاعبه في المستندات المقدمة للجمارك، وتقديم فواتير مثبت فيها قيم مالية أقل من قيمتها الحقيقة بغرض التهرب من جزء كبير من الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة.

وقال بيان أمني اليوم، إنه في إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة المستمرة لمكافحة جرائم التهرب الجُمركي، حفاظاً على حقوق الخزانة العامة للدولة ودعماً للاقتصاد القومي، فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب قيام مسؤولي إحدى شركات الاستيراد والتصدير كائنة بالحى السابع بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة ملك أحد الأشخاص "حاصل على بكالوريوس سياحة وفنادق – مواليد 1975"، مقيم بذات العنوان، بالتلاعب في الأوراق والمستندات المقدمة للجمارك، وذلك من خلال تقديم فواتير مثبت بها قيم مالية أقل من قيمتها الحقيقة بغرض التهرب من جزء كبير من الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عنها بالمُخالفة للقانون.

وأضاف البيان أنه عقب تقنين الإجراءات تم توجيه مأمورية، بالاشتراك مع لجنة مُختصة من مفتشى مصلحة الجمارك إستهدفـــت مقــر الشركة ، وأمكن ضبط المسئول عنها، وضبط الأوراق والمستندات الدالة على ارتكابه لوقائع التهرب الجُمركى، حيث قدرت الرسوم الجمركية بمبلغ مليون ومائة وخمسة وستون ألف جنيه، وبمواجهة المتهم أقر بصحة الواقعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.