لقي طفلين مصرعهما غرقا، أثناء استحمامهما بالنيل بقرية باقورالتابعة لمركز أبو تيج في محافظة أسيوط، وجرى انتشال جثة أحدهم وجاري البحث عن الأخرى.

تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية باقور بغرق "م. ح. ف" 15 عاما، مقيم بمركز أبنوب، و"أ. ث. م" 13 عاما مقيم بأبنوب، أثناء نزولهم للاستحمام بالبر الغربي بجوار الشيخ محمد بقرية باقور دائرة مركز أبوتيج.

انتقلت قوات الإنقاذ النهري والشرطة وسيارة الإسعاف لموقع البلاغ وتمكنت القوات من انتشال جثة الطفل الأول وجاري البحث عن الأخرى.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة ونقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة وجاري استكمال الاجراءات القانونية واللازمة.