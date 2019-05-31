قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس موظف بالمعاش وعاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بإدارة مخزن غير مرخص لتصنيع الألعاب النارية في السلام، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وأكدت المعلومات والتحريات، قيام عاطل، بالإتجار بالألعاب النارية متخذًا من منطقة عزبة أبو حشيش بدائرة القسم، مكانًا لمزاولة تجارته غير المشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته كمية من الألعاب النارية قدرها 5000 قطعة صغيرة الحجم، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وأضاف بتصنيعها داخل مخزن كائن بالعقار سكنه بدائرة قسم شرطة السلام أول بالاشتراك مع موظف بالمعاش، ومقيم بدائرة القسم، باستهداف الأخير أمكن ضبطه حال تواجده داخل المخزن المشار إليه.

وعثر بداخل المخزن على كمية من مادة البارود وزنت 10 كيلو جرام، كمية من مسحوق الكبريت، وزنت 5 كيلو جرام، 1000 قطعة سلك "فتيل"، كمية من الأوراق تستخدم فى تصنيع الصواريخ والألعاب النارية، 54.500 ألف قطعة ألعاب نارية، تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.