البورصة تتكبد خسائر بـ63.7 مليار دولار خلال تعاملات مايو

تكبدت البورصة خسائر قدرت بنحو 63.7 مليار دولار خلال تعاملات شهر مايو الحالي، حيث بلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 745 مليار جنيه، مقابل808.7 مليار جنيه خلال الشهر السابق له بانخفاض بلغ نسبته 7.9%.

ووفقا للتقرير الشهري للبورصة، تراجعت مؤشرات بالسوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث تراجع مؤشر السوق الرئيسي "إيجي اكس 30" بنسبة7.7 % ليسجل مستوى 13771.31 نقطة.

فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" بنحو 7.85 % ليبلغ مستوى 597.4 نقطة، وشملت الانخفاضات مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقا الذي تراجع بنحو 8.17 % ليبلغ مستوى1521.84 نقطة.

ووفقا للتقرير الصادر عن إدارة البورصة عن شهر مايو فقد بلغت قيم التداول خلال الشهر الحالي لتبلغ 13.5 مليار جنيه من خلال تداول 2.065 مليار ورقة منفذة على 300 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت17.1 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 2.734 مليار ورقة منفذة على 310 ألف عملية خلال الشهر السابق له.

واستحوذت الأسهم على 79.01 % من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة، فيما استحوذت السندات على نحو20.99 %، واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على 59.9 % من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على 32.1 % والعرب على 8 % وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ونوه التقرير بأن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي شراء بقيمة 120.7 مليون جنيه، بينما سجل المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 10.9 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

واستحوذت صافي تعاملات المصريين على 67 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات بينما استحوذ الأجانب على 23.6 % فيما استحوذ العرب على 9.4 %.

وسجل الأجانب صافي بيع قدره 1.547 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء بلغ 99.9 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.