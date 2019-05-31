لانتقاء أفضل السلالات.. وفد مشروع "عاداه" يزور مزارع الماشية بالشرقية

أجرى وفد من مجلس إدارة مشروع تنمية الثروة الحيوانية والإنتاج الزراعى "عاداه" بكفر الدوار، فى البحيرة، زيارة إلى مزارع الماشية بمحافظة الشرقية، وذلك لإنتقاء أفضل السلالات من ناحية إنتاج اللحوم والألبان، والبحث عن أفضل هذه الأصناف، ليصبح الصنف الأول لإنتاج اللحوم، والصنف ثاني لإنتاج الحليب، والبحث عن أصناف تجمع بين إنتاج اللحم والحليب معًا.

جاء ذلك، برئاسة المهندس محمد الزواوى، رئيس مجلس إدارة المشروع، وكيل وزارة الزراعة، وعضوية الدكتور نبيل محمد بكير، عميد كلية الطب البيطرى بجامعة دمنهور، والدكتور حسنى محمد عباسى، مدير مديرية الطب البيطرى، والدكتورة صفاء حسين غربال، وكيل مديرية الطب البيطرى، وبحضور المحاسب منصور خميس، سعيد المدير التنفيذى لمشروع "عاداه".

وزار الوفد، أكثر من مزرعة للوقوف على تلك المواصفات، بالإضافة إلى متابعة خط سير الحيوان من البلد المصدر حتى وصوله إلى المزرعة، ومناقشة كافة الأوراق الخاصة بذلك.

كما تم الوقوف على صحة تلك الماشية، والسماع إلى الأسعار فى أكثر من مزرعة لإتخاذ القرار المناسب فى اجتماع مجلس الإدارة، بالشراء على أن تكون المواصفات المطلوبة ملائمة من حيث النوع، والإنتاج من اللحوم، والألبان والأسعار ايضًا.