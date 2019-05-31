استقبلت صوامع وشون الدقهلية، كميات من القمح المصري إنتاج عام 2019 وصلت إلى 174 ألف 419 طن قمح من مزارعي المحافظة، منذ بدء الموسم في منتصف أبريل الماضي.

وقال المهندس شريف صليب، مسؤول منظومة التوريد بمديرية التموين، إن منظومة التوريد تسير بكل سهولة ويسر، وفقًا لما قرره الدكتور كامل شاروبيم محافظ الدقهلية، وبإشراف السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، موضحًا أن الكميات الموردة وصلت حتى الآن 174419 طن قمح، ومستهدف توريد 230 ألف طن.

وأضاف صليب لـ "الوطن"، أن أكبر كميات استقبلتها الشركة القابضة للصوامع بلغت حتى الآن 103857 طن، واستقبلت شركة مطاحن شرق الدلتا 39980 طن، والبنك الزراعي المصري 30581 طن.

ومن جانبه، أكد السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، على انتظام عملية توريد القمح من المزارعين بالتعاون مع الأجهزة المعنية من كافة المديريات والجهات المعنية بالمحافظة، إلى الشون والصوامع والبالغ عددها 20 شونة و43 صومعة و5 هناجر تابعة للبنك الزراعي المصري، وشركة مطاحن شرق الدلتا، والشركة المصرية القابضة للصوامع.

يذكر، أن وزارة التموين حددت أسعار القمح هذا العام لتكون 655 جنيه للأردب وزن 150 لدرجة النقابة 22.5 قيراط، و670 جنيه للأردب وزن 150 كيلو لدرجة النقاوة 23 قيراط، و685 جني للأردب لدرجة النقابة 23.5 قيراط.