ألقت مباحث المرور بالقليوبية،القبض على عاطل بحوزته مستندات مرورية مزورة بمرور بنها وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من ضباط مباحث إدارة مرور القليوبية، بضبط "محمد. س"46 عاما، عاطل، ومقيم عرب السعادة، الحوامدية، جيزة، أثناء تواجده بإدارة المرور ببنها لاعتماد عدد 3 فواتير سيارات، يشتبه في كونهم "مزورين" وبالاستعلام من الجهة المنسوب إليها صدور تلك المحررات أفادت بأنها غير صحيحه "مزورة".

وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة حرر عن ذلك المحضر رقم 2621 لسنة 2019م جنح قسم ثان بنها، وتولت النيابة التحقيق.