لقيت سيدة وطفلة رضيعة مصرعهما، فيما أصيب 6 آخرين، وجميعهم من أسرة واحدة في حادث اصطدام سيارة بعمود إنارة بمركز باريس بالوادي الجديد منذ قليل.

وكان اللواء محمد كمال سالم مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، تلقى إخطارًا من إدارة النجدة، يفيد بمصرع سيدة وطفلة صغيرة وإصابة 6 آخرين، جميعهم من عائلة واحدة في حادث اصطدام سيارتهم بعمود إنارة.

وتبين اصطدام سيارة أجرة ركاب صغيرة بعمود إنارة بمدخل مدينة باريس نتيجة انفجار أحد الإطارات نتج عنه وفاة أسماء عادل باريسي ساسي، 25 عاما، مليكة محمد سعيد 7 أيام.

وأصيب كل من عبير عادل باريسي 26 سنة، بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، ومالك محمد سعيد 7 أيام، بجروح وسحجات بالرقبة والصدر وصعوبة بالتنفس، وعادل باريسي ساسي 56 سنة، بجروح بالوجه وكدمات متفرقة بالجسم، وتحية سليم محمد 48 سنة، بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وتسنيم أسامة فتحي 3 سنوات، بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وسعيد محمد سعيد سنتين ونصف، بسحجات متفرقة بالجسم.

وجاري تحرير المحضر اللازم بالحادث وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.