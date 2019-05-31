جانب من افطار وزير الدفاع مع رجال القوات الخاصة

التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، عددا من مقاتلى القوات الخاصة من المظلات والصاعقة، وشاركهم تناول الإفطار.

بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء مصر الأبرار الذين قدموا أرواحهم دفاعا عن أمنها وسلامتها.

ونقل القائد العام للقوات المسلحة خلال اللقاء، تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة، لرجال القوات الخاصة، باعتبارهم أحد أهم دروع القوات المسلحة التى تحمى الوطن وتصون مقدساته، وطالبهم بالحفاظ على أعلى معدلات الجاهزية والاستعداد القتالى لتنفيذ كل المهام التى توكل إليهم.

وأكد القائد العام أن القدرة العسكرية هى أحد مكونات قوى الدولة الشاملة والركيزة الرئيسية لتأمين الدولة المصرية ضد كل التهديدات والعدائيات والتحديات داخليا وخارجيا، وأن رجال القوات المسلحة بإرادتهم القوية وعزيمتهم التى لا تلين ماضون فى أداء مهامهم المقدسة المكلفين بها لحماية الوطن والتصدى لكل من يحاول استباحة أرض مصر وسيادتها ومصالحها.

واستعرض القائد العام التحديات وتطورات الأوضاع فى المنطقة وانعكاساتها على أمننا القومى وجهود القيادة السياسية للارتقاء بالوطن فى شتى المجالات، وطالب رجال القوات المسلحة باليقظة والانتباه لخطورة الحملات النفسية المعادية التى تشوه الحقائق وتستهدف تماسك واستقرار الشعوب.

وأكد ضرورة تحري الدقة فى تداول المعلومات والبيانات التى تتعلق بأمن وسلامة الوطن وقواته المسلحة.

وأشاد الفريق أول محمد زكى بما حققته عناصر القوات الخاصة المشاركة فى جهود مكافحة الإرهاب على جميع الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، مؤكدا أن لمصر جيشا قويا قادرا على حمايتها وصون عزتها وكرامة شعبها العظيم.

وكرَّم القائد العام المتميزين من مقاتلي القوات الخاصة، تقديرا لتفانيهم فى أداء مهامهم وواجباتهم خلال الفترة الماضية.

حضر اللقاء، الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة.