وجه اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات بكافة مراكز وأحياء المحافظة قبل عيد الفطر المبارك ومنع انتشار الباعة الجائلين بالشوارع والميادين الرئيسية ونقلهم إلى الأسواق المخصصة مع مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني لهم، ومتابعة حالة النظافة العامة بالقرى والمدن والأحياء ورفع القمامة والمخلفات والتراكمات أولًا بأول، والتصدي لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية وإزالة أي حالة تعد في مهدها.

ونفذت الوحدات المحلية بجميع المراكز والأحياء على مستوى المحافظة، حملات إشغالات ونظافة وإزالة لتعديات على أراضي زراعية وأعمال بناء مخالفة بناء على توجيهات محافظ أسيوط.

كما نفذت الوحدة المحلية بساحل سليم حملة نظافة لرفع كافه التراكمات وتحسين منظومة النظافة بجزيره ساحل سليم وعزبة تمام وعزبة الجمسة وتوابع مدينة ساحل سليم وتم رفع 60 طن مخلفات تقريبا بواسطة بمعدات المركز.

وضعت رئاسة مركز ومدينة البداري، خطة للارتقاء بمنظومة النظافة بتقسيم المناطق وتوزيع العمال عليها وتعريف المواطنين بمواعيد سيارات رفع القمامة لإلقاء المخلفات في مواعيد ثابية لظهور المدينة بصورة نظيفة ولاقت مشاركة إيجابية من المواطنين.

وأجرت الوحدة المحلية، حملات نظافة وتمهيد طرق وإزالة إشغالات وتعديات حيث تم تسوية وتميهد طريق الحواتكة / المندرة قبلي طريق الشهداء حتى نهاية مزلقان السكة الحديد بالقرية وتم رفع المخلفات والأتربة كما تم تنفيذ حملة إشغالات بقرية بني رافع وشارع جناين أيوب بالمدينة لتيسير حركة المرور بالشوارع وتم تحرير 14 محضر إشغال و5 محاضر نظافة وبيئة كما تم تنفيذ إزالة فورية لتعدي على أرض زراعية بمدخل قرية بني عديات.

بينما أجرت رئاسة مركز ومدينة أبوتيج حملة إشغالات ومتابعة رخص المحلات بطريق أسيوط سوهاج بحري وقبلي بالتنسيق بين أقسام شؤون البيئة والرخص والإشغالات بالوحدة المحلية وتم تشميع محل بيع الطيور الحية يعمل بدون ترخيص وتحرير محضر بيئة حفاظا على سلامة المواطنين فضلا عن إزالة فورية لحالة تعدي علي خط التنظيم ببناء غرفة بدون ترخيص في شارع أبو سالم بمدينة أبوتيج.

كما أجرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم، حملة نظافة وإشغالات بميدان المحطة بالمركز أسفرت عن تحرير 12 محضر إشغال طريق و3 محاضر عدم التزام بالنظافة العامة.