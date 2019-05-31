لقي شاب وفتاة مصرعهما بمركزي حوش عيسى وشبراخيت في البحيرة، إثر تناولهما حبوب حفظ الغلال القاتلة، لمرورهما بأزمة نفسية، فيما تمكن أطباء مركز السموم بمستشفى إيتاي البارود من إنقاذ شاب آخر.

تلقى اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من مباحث مركز شبراخيت، بورود إشارة من المستشفى، بوصول "ش. أ. ح" 18 عامًا ومقيمة بمركز شبراخيت، مصابة بتسمم لتناولها مادة غير معلومة، وتوفيت عقب وصولها المستشفى.

وبسؤال والدتها "س. ع. م" 55 عامًا، ومقيم بذات العنوان، قررت أن نجلتها تناولت مبيدا حشريا، قرص حبوب حفظ الغلال، أثناء تواجدها بالمنزل لمرورها بحالة نفسية سيئة، بسبب تعنيف والدها لها.

تلقى مدير الأمن، إخطارا من مركز شرطة حوش عيسى، بوصول "ز. ح. ط" 19 عامًا، طالب بالصف الثالث الأزهري، مصابا بتسمم لتناوله مادة غير معلومة، وتوفي عقب وصوله إلى المستشفى.

وبسؤال والده "خ. ط. ه" 50 عامًا، موظف بحوش عيسى، أفاد أن نجله تناول قرص مبيد حشري لحفظ مواد الغلال أثناء تواجده بالمنزل، لمروره بحالة نفسية سيئة بسبب ضغط المذاكرة والامتحانات.

كما تلقى مدير الأمن، إخطارا من مركز شرطة شبراخيت، بوصول "م. ع. ا" 21 عامًا ومقيم بشبراخيت، لمستشفى شبراخيت المركزي، مصابا بتسمم إثر تناوله قرص حبوب حفظ الغلال، بسبب مروره بحالة نفسية سيئة، وتم عمل إسعافات أولية له داخل المستشفى وتحويله لمركز السموم بمستشفى إيتاي البارود لمتابعة حالته.

وحررت المحاضر اللازم والعرض على النيابة العامة.