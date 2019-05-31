أعلن علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، عن انتهاء كافة الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة الدور الأول 2018/2019، والتي ستبدأ يوم 8 يونيو، وتنتهي 3 يوليو 2019، وجرى عقد بروتوكولات تعاون مع الجهات المعنية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة "مديرية الأمن، الصحة، الكهرباء، التموين" كل في اختصاصه.

وقال عبد الرؤوف، في بيان صحفي، إن عدد الطلاب يبلغ 43 ألفا و632 طالبا وطالبة، و14 ألفا و642 طالبا وطالبة أدبي، و20088 طالب وطالبة علمي علوم، و8470 طالبا وطالبة علمي رياضة، و9369 طالبا وطالبة منازل، و465 طالبا وطالبة خدمات، أمام 114 منهم 122 لجنة ولجنة السجن ولجنة المتفوقين وتم تخصيص 44 استراحة منهم 27 رجالي و17 سيدة وجرى تجهيز الاستراحات وتوفير سبل الراحة للمقيمين فيها.

وأكد عبد الرؤوف، أنه أصدر تعليماته لرؤساء اللجان بضرورة الحزم ومنع الغش بكل صورة، وتوفير الراحة والهدوء للطلاب داخل اللجان، ومنع اصطحاب واستخدام التليفون المحمول للطلاب والملاحظين داخل اللجنة ووضع التعليمات الامتحانية في مكان بارز وواضح للجميع وكذلك وضع اللوائح الإرشادية للجنة لتسهل على الطلاب معرفه لجانهم.

وأضاف أنه جرى تجهيز اللجان الامتحانية بالمراوح والإضاءة الكافية، وعمل صيانة كاملة بكل اللجان الامتحانية لدورات المياه وتزويدها بالمنظفات.

وأشار إلى أنه جرى عمل برتوكولات تعاون مع كل من مديرية الأمن لتأمين اللجان الامتحانية ومركز توزيع الأسئلة، مع مديرية الصحة لتوفير طبيب لكل لجنة زائرة صحية، ومع مديرية التموين لتوفير احتياجات الملاحظين المقيمين بالاستراحات.