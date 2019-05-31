نشرالأنبا مكاريوس، الأسقف العام المنيا وأبوقرقاص، والأسقف العام للمنيا، مناشدة للأقباط من شعب الإيبارشية، عبر الصفحة الرسمية للإيبارشية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعنوان "تنويه عاجل" حول ما أشيع عن ترتيب وقفة احتجاجية.

وقال مكاريوس: إنما إلى علمنا أن بعضًا من أفراد الشعب مزمعين على عمل وقفة احتجاجية في بعض الأماكن من الإيبارشية، والحقيقة أن مثل هذه السلوكيات لا تليق بنا، وما يليق بنا هو الطاعة والخضوع لقداسة البابا، فهو الأسقف الحقيقي للإيبارشية".

وأضاف: "من جانبي فأنا أول من يُطيع قداسته ويخضع له، من أجل الخدمة من جهة ومن أجل سلامة الكنيسة من جهة أخرى، وقد شددت على العاملين بمقر ديوان المطرانية بعدم السماح بالتجمهر فيها".

واختتم قائلًا: شكرًا للجميع لنبلهم ووفائهم النادر، كونوا معانين في الرب.