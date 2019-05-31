قال الفنان حميد الشاعري، إن الفنان محمود ياسين هو منتج أول أعماله السينمائية، موجها رسالة له: "إحنا بنحبك وبقولك ألف مليون سلامة عليك"، "أنت أستاذ كبير وأستاذ تمثيل كبير، وبسأل عنه عن طريق رانيا ابنته وأنا مقصر كثيرا في حقه".

وأكد الشاعري خلال حديثه مع الإعلامية عائشة عثمان بوجبل، ببرنامج "عايشة شو"، على شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الجمعة، على أن الفنان عمرو دياب أكثر فنان يتعبه كثيرا في التلحين، على الرغم من أنه صديق عمره، لأنه دارس تأليف موسيقى وله رأي ولازم يحترم.

وأشار الشاعري إلى أن النقلة التي حدثت له وللفنان عمرو دياب كانت في أغنية "نور العين"، مؤكدا أن "عودوني" هي أحلى أغنية وزعها في حياته حتى الآن.

ولفت الشاعري إلى أن الألبوم الذي طرح للفنان عمرو دياب كان يحتوي على عمل له ولكنه تم تأجيله وسيطرح قريبا، "جامدة جدا ومش هتكون أقل من عودوني ونور العين".