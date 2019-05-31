16 قتيلا في كمين نسب إلى إرهابيين بموزمبيق

قُتل 16 شخصا في كمين نصبه إرهابيين مفترضون، الثلاثاء الماضي على طريق شمال موزمبيق، في هجوم هو الأكثر دموية منذ العام 2017، وفق ما أفادت مصادر محلية، ومنذ أسابيع عدة، تتكرر هذه الهجمات في شكل شبه يومي من دون أن تعلق عليها سلطات البلاد.

والثلاثاء، هاجم سبعة إرهابيين مفترضين في إقليم ماكوميا شاحنة تقل ركابا وسلعا يواكبها عسكريون، بحسب مصادر محلية، وقال مدرس فقد زميلا له في الهجوم، اليوم الجمعة "قتل ثمانية أشخاص داخل سيارة وقتل سبعة آخرون فيما كانوا يحاولون الهرب"، فيما قضى آخر متأثرا بجروحه أمس الأول الأربعاء، وأكد مسؤول محلي لم يشأ كشف هويته الحصيلة.

وألقى المهاجمون قنابل محلية الصنع قبل أن يطلقوا النار على السيارة، وصرح المسؤول المحلي لوكالة "فرانس برس" الفرنسية: "لم يدعوا للعسكريين فرصة الرد، المهاجمون كانوا سبعة على الأقل"، موضحا أن بين القتلى ثلاثة عسكريين كانوا يرافقون الشاحنة، كذلك، نقل نحو عشرة أشخاص إلى المستشفى.

ومنذ نهاية 2017، تتعرض هذه المنطقة ذات الغالبية المسلمة لموجة عنف تنسب إلى متطرفين يطالبون بتطبيق صارم للشريعة، وأسفرت هجماتهم على المدنيين أو قوات الأمن عن مئتي قتيل على الأقل وأدت إلى تدمير قرى وأجبرت الآلاف على النزوح.

ونادرا ما تدلي سلطات موزمبيق بمعلومات عن الهجمات، لكن تعدادا لفرانس برس أظهر وقوع 14 هجوما خلال مايو في شمال البلاد خلفت أكثر من أربعين قتيلا، ولم تتراجع هذه الهجمات رغم الانتشار الكثيف لقوات الأمن والتدمير الكبير الذي خلفه الإعصار كينيث في أبريل، وتخشى مابوتو أن تعوق إجراء الانتخابات العامة المقررة منتصف أكتوبر، وخصوصا أنها أدت في بعض الأقاليم إلى وقف عمليات التسجيل على القوائم الانتخابية.

ويطلق السكان على الإرهابيين لقب "الشباب"، ويهاجم هؤلاء خصوصا القرى والطرق، وفي 22 مايو، تعرض مشاركون في مراسم دينية لهجوم على طريق في إقليم بالما وأصيب اثنان منهم بالرصاص، ونهاية أبريل، أصدر القضاء في موزمبيق أحكاما أولى بحق متمردين، قضت بسجن 37 من "الشباب" بينهم تنزانيون بين 12 و40 عاما.