شهد المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، مساء اليوم، الاحتفال الديني، الذي نظمته المحافظة، بالتعاون مع مديرية الأوقاف والمنطقة الأزهرية، بمناسبة ليلة القدر المباركة عقب صلاتي العشاء والقيام بمسجد السيدة حورية بمدينة بني سويف، والتي تضمنت تكريم عدد من حفظة القرآن الكريم والأئمة والدعاة المتميزين.

شهدت الاحتفالية تكريم 150 من حفظة القرآن الكريم بمستويات متدرجة، وتكريم 30 من الدعاة والأئمة المتميزين في مجال نشر الدعوة.

حضر الاحتفال الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء تامر أبو النجا السكرتير العام المساعد، واللواء محمد كمال رئيس المدينة، والشيخ محمد أبوحطب، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ عصام رياض، والشيخ نصر منصور، بمنطقة بني سويف الأزهرية، والمستشار محمد خلاف، رئيس مجلس مؤسسة السيدة حورية، وعدد من قيادات المحافظة الأمنية والتنفيذية وعلماء وقيادات الأوقاف والأزهر.

وفي كلمته، التي ألقاها بهذه المناسبة، تناول الشيخ محمد أبوحطب، وكيل وزارة الأوقاف، فضائل الشهر الكريم ومنزلة ليلة القدر ومكانتها الرفيعة والإشارة إلى ضرورة الاستفادة من هذه المناسبات والنفحات الربانية في العمل والعبادة والاهتمام بقيم التسامح والتراحم والتأكيد على أهمية التعاون والتكاتف من أجل رفعة وطننا الغالي وبذل الجهد والعطاء للارتقاء بالمجتمع والحفاظ على أمنه واستقراره.