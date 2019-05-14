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محمد الساعي محمد الساعي خطه تائهة لنصف قرن
10:22 ص | السبت 01 يونيو 2019

الانتهاكات التى حدثت للجيل الحالى وما يسبقه بثلاثة أجيال على الأقل فى مجال التعليم هو الطامة الكبرى الآن، وقد أصبح التعليم ووزارته ووزيره وتابه الشهير، وسيستم التشغيل هو محور الساعة، فلنسأل أين تقع مرحلة التاب ضمن الخطة التعليميه ككل؟ وهل هناك خطة أصلا؟ لو راجعنا كل وزارات التعليم ووزرائه خلال النصف القرن الأخير سنجدهم جميعا أسماء رنانة وجميعهم كوادر علمية واسعة الصيت هل يخفى على أحد أن الدكتور فتحى سرور كان فى الأصل وزيرا للتعليم؟ هل هناك أسرة مصرية لا تتذكر اسم د. حسين كامل بهاء الدين؟ فإذا كان الأمر كذلك، فلماذا لا يتقدم التعليم فى مصر؟ أنا أرفض مناقشة أى أمر يتعلق بالجدل الدائر حول وزارة التعليم، والوزير اللامع، والتاب ذائع الصيت.. إلا بعد خروج الخطة التعليمية للنور.. الخطه التى بدأت - والكلام على لسان د. طارق شوقي - بمرحلة المعلمون أولا، ثم تلاها مرحلة بنك المعرفه المصرى.. نحن نحتاج إلى تقييم المرحلتين ومعدل نجاح تنفيذهم وبكل شفافية ثم أين باقى حروف الكلمة أين الخطه الكلية، أين باقى الأجزاء، وباقى مراحل الخطة، وتفاصيلهم، وميزانيتهم، والمرشحين لتنفيذها، وبدائلهم، وكيف سيتم محاسبتهم.. إجابة هذه الأسئلة فى زمن الشفافية أمور واجبة وستعمل على زرع الطمأنينة في قلوب أفراد الأسر المصرية بالنسبة لأبنائهم والذى يعتبرونهم المنتج الأساسى الذى تعتمد عليه أى دولة فى مراحل قيامها ونهوضها.

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