"ورقة بحجم الكف مدون عليها مستشفى بولاق الدكرور".. قادت المباحث لكشف واقعة العثور على جثة طفل بمقلب قمامة أمام سنترال ناهيا بمنطقة بولاق الدكرور، تبين أن والدة الطفل تخلصت من الجثة عقب ولادتها بساعات لعدم اكتمال نموه، لكونه سقط حمل.

ذكرت التحريات والتحقيقات التي جرت تحت إشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، أن بداية الواقعة، كانت بورود بلاغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بالعثور على جثة طفل حديث الولادة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث الجيزة، تحت قيادة العقيد محمد الشاذلى مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم محمد الجوهرى رئيس مباحث بولاق الدكرور، أن الجثة لطفل "ذكر"، حديث الولادة، يرتدي ملابسه، وعثرت القوات أثناء فحص الجثة، على قطعة ورقية مدون بها مستشفى بولاق الدكرور.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث، تحت إشراف العميد أسامة عبد الفتاح رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، وتبين من خلال الفحص وفحص كاميرات المراقبة، أن وفحص حالات الولادة أمكن التوصل إلى حالة اشتباه المدعوة "داليا. ح" (23 سنة) ومقيمة بمنطقة صفط اللبن، وضعت طفل متوفي لعدم اكتمال نموه، باستهدافها أمكن ضبطها وبمناقشتها تبين أنها وراء الواقعة وتخلصها من جثمان الجنين بإلقائه بالقمامة لكونه سقط حمل، وتم التحفظ عليها، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، وبدأت في استجواب والدة الطفل، للوقوف على ملابسات الواقعة.