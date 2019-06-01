اعتدى طلاب لجنة امتحانات دبلوم التجارة بمدرسة السلوم بنين، على مراقبي اللجنة وحطموا الشبابيك وكسروا الأبواب الخشبية وتكسير المهمات داخل اللجنة.

وقال الدكتور محمود قاسم وكيل مديرية التربية والتعليم بمطروح، اليوم، إن هذا يعد سلوكا سيئا من جانب طلاب دبلوم التجارة الذين يؤدون الامتحان في مدرسة السلوم بنين، في آخر يوم في الامتحان، ولابد أن يحاسب هؤلاء الطلاب المخربين وأن يتخذ رئيس اللجنة بالسلوم إجراءات قانونية ضدهم، موضحا أن هناك أمن في اللجنة.

وأكد عبدالعزيز جمعة الهواري مدير المدرسة، أن هذا تخريب متعمد لأبواب الفصول على مرأى ومسمع من الجميع وخصوصا رئيس اللجنة "لجنة دبلوم التجارة مدرسة السلوم بنين 2018/2018" وحسبنا الله ونعم الوكيل في المخربين.

ومن جهته قال الدكتور فؤاد الزوام رئيس مجلس أمناء مدرسة السلوم بنين، إنني كنت في غاية الألم لمشاهدة هذا المظهر غير الحضاري لمدرستنا التي نعتز بها جدا وأبواب فصولها محطمة، وبصفتي أمينا لمجلس الأمناء لهذة المدرسة، فأستطيع أن أؤكد أنها من أفضل المدارس من حيث الإدارة والاهتمام بكل ما يخص العملية التعليمية.

وأضاف أنه يكفي أن نكون محورا لأي زيارة حكومية وتحسدنا باقي المدارس على هذه الوضعية، وأتمنى ألا يتم توجية أي لجان للامتحانات في هذه المدرسة فالنتائج دائما سيئة والتكسير مستمر كالعادة، مناشدا مدير إدارة السلوم التعليمية، باتخاذ اللازم بشكل رسمي.