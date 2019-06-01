أنقذت العناية الإلهية رئيس محكمة وادي النطرون في البحيرة، من الموت، اليوم، إثر اندلاع حريق في سيارته الخاصة التي كان يستقلها في طريقه للمحكمة، جرى السيطرة على النيران، ونقل رئيس المحكمة للمستشفى، لإجراء الفحوصات الطبية والتأكد من سلامته.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة، باشتعال النيران في سيارة المستشار أحمد عاطف ميدان رئيس محكمة وادي النطرون، 36 سنة، وذلك عند الكيلو 113 على الطريق الصحراوي اتجاه القاهرة دائرة مركز وادي النطرون.

انتقل العميد عبد القوي عمرو رئيس فرع البحث الجنائي بالنوبارية، وجرى الدفع بسيارة حماية مدنية والسيطرة على الحريق، وتبين من المعاينة احتراق وتفحم سيارة ملاكي رقم س ج ي —9572، وبسؤال رئيس المحكمة، قرر أنه فوجئ باشتعال النيران بالسيارة، أثناء سيره على الطريق الصحراوي ولم يعلل سببا لذلك، وجرى استدعاء خبراء المفرقعات والحماية المدنية لفحص السيارة وبيان أسباب الحريق وحرر محضر بالواقعة.