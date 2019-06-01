شهدت الحلقة 28 من مسلسل السهام المارقة، تطورًا كبيرًا في الأحداث، حيث قبض رجال أرض الخلافة على "أبي" برسومات لميكي ماوس، والتي تعتبر حرام عندهم.

وتتصل "أم أبي"، والتي تجسد دورها الفنانة عائشة بن أحمد بزوجها الهارب "حذيفة" والذي يجسد دوره الفنان هاني عادل، والذي يقرر العودة لأرض الخلافة لإنقاذها هي وابنها.

يقرر "حذيفة" تسليم نفسه للجماعة لينجح في إخراج "أبي" وإعادته لأمه، ويقبضون عليه بدلا منه، ويوضع في زنزانة منفردة.

تقرر الجماعة إعدام "حذيفة" بتهمة الانضمام للمقاومة، ونشر الرسومات في أرض الخلافة، وتجبر "طلحة" والذي يجسد دوره الفنان وليد فواز على تنفيذ الحكم.

وتنتهي الحلقة على تأثر زوجتا "حذيفة" بوفاته، وتبدأ "أم أبي" باسترجاع ذكرياتها معه، وتجعل ابنها يواصل هواية الرسم.