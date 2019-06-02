تحقق نيابة حلوان في واقعة العثور على جثة عامل مشنوقًا، داخل شقته بحلوان وقررت النيابة تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.

كما طلبت النيابة تحريات المباحث والتأكد من رواية أسرة الضحية وهي أن المجني عليه تخلص من حياته بسبب مروره بأزمة نفسية، كما طلبت النيابة تقرير الطب الشرعي للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

وكانت أجهزة الامن بالقاهرة أعلنت على العثور على عامل مشنوقًا داخل شقته في دائرة قسم شرطة حلوان، ورجحت التحريات أن سبب الوفاة، مرور الضحية بسبب بأزمة نفسية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى مأمور قسم شرطة حلوان إخطارًا من شرطة النجدة بالعثور على عامل مشنوقًا داخل شقته بدائرة القسم، وبالانتقال والمعاينة تبين العثور على جثة "ياسر.إ" في العقد الثالث من العمر، عامل، ويرتدي كامل ملابسه وتبين أنه انتحر مشنوقا.

وكشفت تحريات المباحث بأن المتوفى لجأ للانتحار بسبب أزمة مالية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.