قوات الاحتلال الإسرائيلي تستولي على أراضٍ جنوبي نابلس

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، الاستيلاء على 511 دونما من اراضي عدة قرى جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة حسبما أفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دجلس.

وقال دجلس في بيان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أودعت مخططا يقضي بالاستيلاء على 511 دونما من حوض رقم 15 في المناطق المسماة خلة الشيخ أحمد والمشالح، من أراضي قرى بورين وعراق بورين وكفر قليل؛ بهدف توسعة مستوطنة "براخا" الجاثمة على اراضي المواطنين في المنطقة.

واعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، 58 فلسطينيا من مناطق مختلفة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة. وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، إن جيش الاحتلال اعتقل 30 فلسطينيا بمناطق مختلفة بالضفة خلال حملة مداهمات واسعة حيث جرى تحويلهم للتحقيق بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال، وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت كذلك 28 مواطنا مقدسيا خلال اقتحام سلطات الاحتلال أحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة بذريعة مقاومتهم لاقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك.