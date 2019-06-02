حصلت شركة فوري للدفع الإلكتروني ما يقرب من 100 مليون جنيه خلال شهر رمضان الكريم، وذلك عن طريق تبرعات المواطنين لدى شبكة فورى المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وقال محمد عكاشة، الرئيس التنفيذي لفوري مصر، إن شركته حصلت تلك التبرعات من المواطنين لصالح العديد من المستشفيات والمراكز الطبية والجمعيات الخيرية منها "أهل مصر ومؤسسة مجدي يعقوب لأمراض القلب وجمعية رسالة ومستشفى بهية ومعهد الأورام الجديد"، ومؤسسة "مستشفى سرطان الأطفال" وأكثر من 60 جمعية خيرية تهدف جميعها لخدمة أبناء المجتمع.

وأضاف عكاشة في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن فوري مستمرة في مبادرة التنازل عن مصاريف الخدمة في جميع المعاملات المالية، الموجهة لصالح الجمعيات الخيرية للعام الثاني على التوالي، مشيرا الى أنه يمكن التبرع مباشرة في أكثر من 100 ألف منفذ لشركة "فوري" موزّعة في جميع أنحاء مصر، أو من خلال ضغطة زر واحدة على موقعها الإلكتروني والتبرع باستخدام بطاقات الإئتمان، كما يمكن أيضا التبرع باستخدام بطاقات الائتمان دون الحاجة للذهاب إلى أي مكان، وأيضًا من خلال ماكينات "الصراف الآلي" التابعة للبنوك، أو من خلال مكاتب البريد المصري أو عبر المحافظ الإلكترونية لأكبر البنوك العاملة في مصر.

وأشار عكاشة، إلى أن العشر الأواخر من رمضان، تشهد زيادة كثيفة من المواطنين على الإقبال على التبرع، مؤكدا أن فوري أعدت برامج تدريبة مسبقة لشركائها لتوفير أفضل طرق التبرع، التي تناسب المواطنين، وذلك من خلال منافذ الشركة.

ولفت عكاشة، إلى أنه نتيجة للنجاح الذي تحقق من مبادرة فوري، بالتنازل عن مصاريف خدمات التبرع، انضم عدد كبير من البنوك لهذه المبادرة الوطنية الرائدة، التي أطلقتها شركة "فوري"، والتي تهدف في المقام الأول إلى خدمة ودعم المجتمع المدني، حيث قررت تلك البنوك التبرع أيضا بمصاريف الخدمة علي جميع تبرعات العملاء لصالح المؤسسات الخيرية.