البرنسيسة بيسة| الحلقة 28.. كاظم ينجذب لـبيسة للمرة الأولى

بدأت الحلقة الـ 28 من مسلسل البرنسيسة بيسة، بطولة مي عزالدين، بحدوث تغيير شامل في شكل بيسة وأسلوب كلامها.

وتفاجأ "كاظم" أمير المصري، من "بيسة" مي عز الدين، بعد عودتها إلى المنزل وقد تغير شكلها وترتدي ملابس شيك، مندهشا مما أصبحت عليه.

ويروي "كاظم" لوالده أحمد حلاوة عن التغييرات التي حدثت لـ "بيسة "من ملابسها وشكلها وطريقة كلامها، ويبدو أنه أعجب بها بعد تطورها.

وتجسّد مي عزالدين، شخصيتين داخل أحداث المسلسل، الأولى فتاة شعبية، تعمل في مجال الأفراح، وترث مدرسة من عمها، يعيش في إيطاليا.

مسلسل "البرنسيسة بيسة" يعرض على قناة الحياة، تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، إخراج أكرم فريد، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة مي عزالدين، بوسي، أمير المصري، محمد أنور، سليمان عيد، إيمان السيد، حجاج عبدالعظيم، حسام داغر، سامي مغاوري، ضياء الميرغني.