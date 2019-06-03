شهدت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل علامة استفهام، لقاءً بين رحاب صديقة نوح الشواف والدكتور سامح أمام بيت الشيخ منصور، والذي يختبئ به سامح للهروب من تهمة قتل جاسر شقيق نوح الشواف.

بعدها ينتقل المشهد للمصحة النفسية التي كان يتعالج فيها نوح الشواف قبل هروبه بعد مقتل جاسر، وانتهت الحلقة بذهاب نوح الشواف للغرفة التي بها قنديل صديقه، وقتله خنقًا.

علامة استفهام، تدور أحداثه حول "نوح الشواف" الشاب الإسكندراني الثري، الذي يحدث تغييرًا واختلافًا كبيرًا في شخصيته خلال الأحداث، فيظهر وجها جديدا له بسبب ماضيه الخفي الذي يتضح تدريجيًا مع تطور الأحداث.

المسلسل من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، ومن بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكي، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوي، عبدالرحمن أبوزهرة وآخرين.