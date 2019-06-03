ضبط 12 عنصر إجرامي في حملة أمنية بالقليوبية

شنت مديرية أمن القليوبية، حملة مكبرة استهدفت دوائر مركزي شرطة طوخ وكفرشكر وقسم شرطة قها لضبط العناصر الإجرامية الخطرة، والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 12 عنصرًا إجراميًا بينهم 5 من حائزي الأسلحة النارية وتجار المواد المخدرة. وتحررت المحاضر اللازمة بهذه الوقائع، وأحيل جميع المتهمين للنيابة التى تولت التحقيق.

وكان اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، وجه اللواء هشام سليم، مدير إدارة البحث الجنائي بشن حملات على مدن المحافظة، لضبط الخارجين على القانون وتجار المخدرات.

وانطلقت الحملة بقيادة العميد يحي راضي، رئيس مباحث المديرية، وبمشاركة عناصر من العمليات الخاصة، ومكتب المخدرات، وأسفرت عن ضبط 12 متهما من العناصر الخطرة بينهم 6 مطلوب ضبطهم وإحضارهم، و5 من حائزي الأسلحة النارية، وتجار المواد المخدرة و2 سلاح ناري و6 طلقة و5 قضايا مخدرات بإجمالي 90 جم هيروين و200 جم حشيش و2.300 كجم بانجو. كما أسفرت الحملة عن ضبط هاربين من تنفيذ أحكام جنائية وقضية سلاح أبيض، ومسجل خطر و253 قضيه في مجال المرافق العامه و167 قضيه ومخالفة متنوعة وقضية فرض إتاوة وبلطجة.