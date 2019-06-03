انتهت الحلقة السابقة من مسلسل "سوبر ميرو"، باختطاف بطلة المسلسل، لكن مع بداية المسلسل، تم الكشف عن هوية المختطَفَة الحقيقية، والتي لم تكن إلا "كنزي حشاد"، التي تجسد شخصيتها الفنانة ميار الغيطي.

وانتحلت "كنزي" شخصية سوبر ميرو، حتى تستطيع لقاء "مروان"، لاقناعه بالعدول عن فسخ فخطبتهما والتراجع عن استقالته من الجريدة التي يعملان بها.

واتفقت "كنزي"، مع عصابة كوبرا، على إطلاق صراحها، ومروان، مقابل أن يقوما بتشويه صورة "سوبر ميرو"، وبالفعل قاما بذلك.

مسلسل "سوبر ميرو" تأليف محمد محمدي وأحمد محيي، وإخراج وليد الحلفاوي، وبطولة إيمي سمير غانم مع عدد من النجوم، أبرزهم، حمدي الميرغني، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وملك قورة، ومحمد محمود، وأحمد سلطان، بالاشتراك مع النجم الكبير سمير غانم، والفنانة القديرة إنعام سالوسة.