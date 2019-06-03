عاجل| المجلس العسكري السوداني: خسائر وإصابات أثناء مداهمة المجرمين

أكد المجلس العسكري الانتقالي في السودان، حرصه التام على أمن البلاد وسلامة المواطنين، كما جدد المجلس العسكري الانتقالي في السودان الدعوة للتفاوض في أقرب وقت بغية التوصل إلى التحول المنشود.

وصرح المجلس العسكري الانتقالي في السودان، بأن قوة أمنية وعسكرية مشتركة نفذت عملية لتنظيف مواقع متاخمة لشارع النيل والقبض على معتادي الإجرام، موضحا أنه أثناء تنفيذ الحملة احتمت مجموعات كبيرة من معتادي الإجرام في ميدان الاعتصام ما دفع القادة الميدانيين إلى ملاحقتهم ما أدى إلى وقوع خسائر وإصابات، وذلك حسبما أفادت قناة "سكاي نيوزعربية"، في نبأ عاجل له.