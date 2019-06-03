قال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا إن فريق العمل من الأطباء والممرضين بوحدة القسطرة القلبية بمستشفى قنا العام نجحوا في إجراء 449 عملية جراحية لمرضى القلب من أبناء محافظة قنا وعدد من أبناء المحافظات الأخرى، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، للإنتهاء من قوائم انتظار مرضى التدخلات الجراحية العاجلة.

وأوضح الهجان، للصحفيين اليوم، أن العمليات الجراحية شملت إجراء عمليات قسطرة قلب وتركيب دعامات مجانا لعدد 410 مواطن من أبناء محافظة قنا وعدد 39 مواطن من أبناء محافظات (القاهرة - الإسكندرية - البحيرة - الشرقية - اسيوط - سوهاج - الأقصر - البحر الأحمر) مشيرا إلى أن العمل داخل مستشفيات المحافظة يجري على قدم وساق في جميع أيام الأسبوع للانتهاء من كافة قوائم الانتظار في أسرع وقت ممكن بما يساهم في رفع الأعباء عن كاهل المواطنين خاصة الفئات الأكثر احتياجاً‪.

وأكد الهجان أن إطلاق مبادرة إنهاء قوائم الانتظار يكشف عن مدى حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على صحة وحياة المواطن المصري ممن تستدعي حالاتهم الصحية تدخلاً جراحياً عاجلا وهو ما يؤكده إطلاقه للعديد من المبادرات في مجال الصحة مؤخرا استهدفت جميع الفئات العمرية مثل ( مبادرة 100 مليون صحة - مبادرة نور حياة - مبادرة الكشف عن أمراض الأنيميا والتقزم والسمنه - مبادرة الكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة). مؤكدا أن هذه المبادرات تضمن الحفاظ على صحة المصريين علي مدار الأجيال الجديدة.