تحتفل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" باليوم العالمي الأول لسلامة الأغذية (WFSD) في 7 يونيو 2019، ويأتي هذا اليوم لجذب الانتباه وإلهام العمل للمساعدة في منع واكتشاف وإدارة المخاطر التي تنقلها الأغذية، والمساهمة في الأمن الغذائي، وصحة الإنسان، والازدهار الاقتصادي، والزراعة، وتحقيق التنمية المستدامة.

وبحسب ما جاء في بيان الأمم المتحدة في اليوم العالمي لسلامة الأغذية، فإن اليوم العالمي لسلامة الأغذية يأتي لألقاء الضوء على أهمية المساعدة في منع المخاطر التي تنتقل عن طريق الأغذية واكتشافها وإدارتها، حيث إنه لا يوجد أمن غذائي دون السلامة الغذائية، كما أن القضاء على الجوع يدور حول حصول جميع الناس على الغذاء الآمن والمغذي والكافي على مدار السنة، وان سلامة الأغذية لها تأثير مباشر على صحة الناس وتناول الغذاء، وأن الأمراض التي تنقلها الأغذية يمكن الوقاية منها.

وأشار البيان إلى أن الحفاظ على سلامة الغذاء هو عملية معقدة تبدأ في المزرعة وتنتهي مع المستهلك، حيث يجب النظر في جميع مراحل السلسلة الغذائية، بدءًا من الإنتاج والحصاد والتخزين وحتى التحضير والاستهلاك، كما أن منظمة الأغذية والزراعة هي المنظمة الدولية الوحيدة التي تشرف على سلامة الأغذية على امتداد جميع جوانب السلسلة الغذائية.