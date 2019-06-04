عشان تخرج في العيد.. أماكن سينما سعر التذكرة بها أقل من 50 جنيها

أماكن سينمات سعر التذكرة بها أقل من 50 جنيها

تشهد دور العرض في مصر، إقبالًا كثيفًا من المواطنين في الأعياد، لمشاهدة أحد الأفلام الجديدة بموسم عيد الفطر، ورصدت "الوطن" أماكن عدد من دور السينما في القاهرة، سعر التذكرة بها أقل من 50 جنيها:

سينما دوان تاون

عنوانها 8 شارع عماد الدين، وأسعار التذاكر 30 جنيها لحفلات 10 صباحا، 1 ظهرا، و35 جنيها لحفلات 3 عصرا، 6 مساء، 9 مساء، 12 صباحا.

سينما جولف سيتي

عنوانها مدخل مدينة العبور، جولف سيتي مول، وسعر التذكرة 40 جنيها لحفلات 10 صباحا، و1 ظهرا.

سينما التحرير

مقرها 122 شارع التحرير، الدقي، وأسعار التذاكر 35 جنيها لحفلة 10 صباحا، و40 جنيها لحفلات 3:30 عصرا و9:30 مساء.

سينما مترو

موجودة في 35 شارع طلعت حرب، وسعر التذكرة 35 جنيها، لحفلات 10 صباحا و1 ظهرا، و40 جنيها لحفلات 3 عصرا و6:30 مساء، و9:30 مساء.

سينما جالكسي

مقرها شارع عبدالعزيز آل سعود، المنيل، وسعر التذكرة لحفلة 10 صباحا 40 جنيها.

سينما صن سيتي

توجد في صن سيتي مول، خلف مساكن شيراتون، بمصر الجديدة، وسعر التذكرة حفلات 10 صباحا، و1 ظهرا 30 جنيها.