البداليين التموينيين: وفرة في المعروض وإقبال كبير على 4 سلع

قال محمود حسونة نائب رئيس نقابة البداليين التمونيين، إنّ صرف المقررات التمونيية شهدت تكدسا كبيرا من جانب المواطنين في صرف المقررات التموينية الخاصة بشهر يونيو الحالي، حتى الساعات الأخيرة من أمس الاثنين، بنسبة 60% من حاملي البطاقات التمونيية، وسلع فارق نقاط الخبز المدعم لشهر مايو الماضي.

وأضاف حسونة لـ"الوطن"، أنّ النصيب الأكبر في صرف المقررات التمونيية لأصحاب البطاقات التموينية للشهر الحالي، هي 5 سلع فقط، "السكر، الزيت، الأرز، المسلي، الدقيق، والشاي"، مقارنة بمقررات شهر مايو التي زاد الإقبال فيها على 4 سلع، هي "السمن، الزيت، السكر، والدقيق" لعمل الكعك والبسكوت، رغم توافر السلع الغذائية وغير الاستهلاكية.

ولفت نائب رئيس نقابة البداليين التمونيين إلى توافر السلع الخاصة بالبطاقات التموينية، من سكر وزيت ومسلى وأرز صيني بسعر 9 جنيهات، ومحلى بسعر 14 جنيهًا، وشاي، ومنظفات، ومكرونة، وفول، وعدس، وأجبان، ومربي.

وتابع حسونة أنّ شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، مستمرتان في صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يونيو الحالي، لأصحاب البطاقات التموينية، من خلال بقالين التموين ومنافذ التوزيع لحاملي البطاقات التمونية، وعددهم يزيد عن 70 مليون مواطن، لافتا إلى توفير 140 ألف طن سكر شهريا، و136 ألف طن زيت لصرف الاحتياجات التموينية، وكميات كبيرة من الأرز والمسلى والمكرونة والشاي، وسلة متنوعة من السلع والأصناف يستطيع أنّ يختار من بينها مستفيد الدعم.

يذكر أنّ قيمة الدعم السلع التمونيية 86 مليار جنيه للعام المالي 2019/2020.