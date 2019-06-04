قرر وزير الداخلية النمساوي الجديد فولفانج بيشورن، حذف سريلانكا من قائمة "البلدان الآمنة للاجئين".

وأفادت مصادر في وزارة الداخلية النمساوية، اليوم الثلاثاء، بأن "بيشورن"، سيطلق مبادرة رسمية في هذا الشأن خلال اجتماع مجلس الوزراء للمرة الأولى بتشكيله الجديد، غدا الأربعاء، برئاسة المستشارة الفيدرالية بريجيته بيرلاين.

واضافت المصادر، أنه بعد الهجمات الإرهابية الأخيرة في سريلانكا تغير الوضع في البلاد ، حيث لم تعد سريلانكا حاليا تفي بمتطلبات "البلد الآمن ".

وأشارت إلى أن وزير الداخلية سيتقدم بمشروع قانون جديد لتسهيل سرعة البت في قرارات اللجوء للقادمين من بلدان غير آمنة.