تأمُّل أحداث التاريخ فريضة غائبة عن نسبة لا بأس بها من المصريين، رغم ما فى هذا التأمل من فائدة. ففى أضابير التاريخ تستطيع أن تظفر بتفسيرات للعديد من المشكلات التى تواجهنا فى الواقع، لذلك فاللجوء إلى التاريخ وتتبع جذور «مشكلات الوقت» فى صفحاته يعد جزءاً من الجهد الذى يجب بذله فى مواجهتها. فلا توجد ثمرة بلا شجرة ولا شجرة بدون جذور. لذا أرجو أن يتفهم القارئ الكريم حالة الشغف التى تنتابنى حيناً بعد حين بالتوقف أمام أحداث التاريخ لاعتصار معانيها وفهم ما خلفته من آثار ما زالت تصاحب العقل الجمعى المصرى حتى الآن. المهم أن نعتمد فى قراءة وتحليل أحداث التاريخ على الوثائق الثابتة التى تحكى عن الحدث والفاعلين فيه والمتأثرين به.

لا يوجد فى تاريخنا -شأن غيرنا من الأمم- أحداث أو أشخاص يعبرون عن الخير المحض أو الشر المحض. فالإنسان شأنه شأن أحداث الحياة «بين بين». والبشر يختلفون فى تقييمهم ووجهات نظرهم حول أحداث التاريخ، فهناك من يرضى عن استخلاص معين خلصت إليه، أو نتيجة محددة خرجت بها من تحليل تجربة تاريخية معينة لشخص أو حزب أو جماعة، وهناك مَن يرفض ما خلصت إليه أو استنتجته. فى كل الأحوال يبدو الاختلاف فى وجهات النظر طبيعياً. وكما يقول «ابن خلدون»: «غياب التنوع مهلكة للإنسان، وتعطيل للحياة». لا يوجد إنسان مهما أوتى من قدرات يمتلك الحكمة كاملة، لو كان ذلك كذلك لاختفت فكرة المجتمع، ولأصبح كل فرد دولة أو أمة بذاته. المهم ألا يتحول البشر إلى حالة استقطاب تستند إلى عبارة «من ليس معى فهو ضدى» هنا يخرج الخلاف والاختلاف فى وجهات النظر عن أطره الصحية والموضوعية، ولا يجعل البحث فى التاريخ والتفتيش فى صفحاته وسيلة لمواجهة الأسباب المتجذرة لمشكلات الواقع المعاش بل لتعميقها.

من الطبيعى أن تختلف وجهات النظر حول أحداث التاريخ وشخوصه، المهم أن يمتلك صاحب وجهة النظر ما يوثقها ويؤكدها، ويبتعد عن الكلام المرسل أو الأفكار الشعبوية الموروثة أو المكايدات السياسية وهو يقيم حدثاً أو شخصاً، والأهم من كل ذلك أن يكون لديه الوعى الكامل بضرورة الاستماع إلى وجهة النظر النقيضة وتفهمها. وفى حالة غياب هذا الوعى فإن التنوع فى وجهات النظر يصبح مع الجمود والتشبث بما يؤمن به الفرد ورفضه التفكير فيما يؤمن به غيره نوعاً من الاستقطاب. سيطرة حالة الاستقطاب على نظرة البعض إلى التاريخ وأحداثه تعنى أننا لن نتحرك خطوة إلى الأمام. الاستقطاب والانغلاق على وجهة نظر معينة وعدم المرونة فى تقبل أو رفض وجهة النظر الأخرى كفيل بخنق أية محاولة للتعامل مع الجذور العميقة للمشكلات. ويبقى أن الدخول فى مواجهة حقيقية مع بعض المشكلات المزمنة التى تضرب فى أوصال هذا المجتمع تفرض ضرورة الارتكان إلى المزيد من الموضوعية والواقعية فى التعامل مع أحداث وشخوص التاريخ والتخلى عن الرؤى الشمعية الساكنة التى يصح أن يكون مكانها المتاحف وليس زوايا الواقع.