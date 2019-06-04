أبدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، قلقها البالغ إزاء المعاناة الإنسانية التي يمر بها سكان بلدية "غات"، المنكوبة، إنسانيًا، نتيجة السيول والفيضات التي اجتاحت وغطت معظم مناطق وأحياء البلدية، وتسببت في حالتي وفاة ونزوح أكثر من ألف شخص.

وناشدت اللجنة، في بيان قبل قليل، جميع السلطات الليبية والمنظمات المحلية الإغاثية والخيرية والدولية والأممية، سرعة التحرك لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة لأهالى المدينة وللنازحين والمتضررين، من توفير مواد "طبية وغذائية وغير غذائية" وملاجئ مؤقتة لهم.