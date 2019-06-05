مسلسل حدوتة مرة في الحلقة 30.. الحكم على "مروة" بالإعدام

شهدت الحلقة 30 من مسلسل "حدوتة مرة" أحداثا مثيرة، بعد أن كشفت التحريات ظهور "مروة" في كاميرا المراقبة مع موظف السجل المدني قبل مقتله بيوم واحد، قادتهم إلى كشف خطط "مروة" التي دبَّرتها في الحلقات السابقة.

وقرر "رنا وجميلة وأحمد" الأشقاء الثلاثة الذين تفرقوا في عائلات مختلفة بعد بيعهم منذ الصغر، مواجهة مروة على بيعها لهم مرتين، فتبرر "مروة" لهم ذلك بأنها كانت تريد أن يحيوا حياة كريمة بسبب الفقر والاحتياج الذي عاشت فيه منذ صغرها، فيعطونها فرصة ثانية للعيش معهم مرة أخرى ويخيرونها بين المال والرجوع لهم، لكن "مرة" تختار المال.

يتم القبض على "مروة وعماد المحامي ونبيل أبو المكارم"، شركائها في الجرائم ويحكم عليها بالإعدام بسبب جرائم القتل والتزوير والإتجار في الأطفال، وقبل تنفيذ الحكم يذهب إليها صحفي فيسألها عما إذا كانت نادمة على الجرائم التي اقترفتها، لترد بقسوة أنه لو عاد بها الزمان لفعلت كل ما قامت به، ويتم تنفيذ الحكم عليها بالإعدام.

مسلسل "حدوتة مُرة" بطولة غادة عبدالرازق، ومحمد شاهين، وعبد الرحمن أبو زهرة وسلمى أبو ضيف، وهاجر محمد، ومحمد أبو داوود، ويذاع عبر قنوات النهار والقاهرة والناس، LPC.