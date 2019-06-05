حضر أحمد حسن لاعب المنتخب المصري السابق، والفنان أحمد فهمي احتفالية عيد الفطر المبارك بمركز المنارة للمؤتمرات بحضور أبناء شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة.

ووجَّه فهمي الشكر للرئيس السيسي للدعوة التي تم توجيهها له، مبديًا سعادته بالوجود بين أبناء الشهداء، خاصة أن أبناء الشهداء أثنوا على دوره في مسلسل "الواد سيد الشحات".

وقال أحمد حسن "العميد" موجهًا كلامه لأسر الشهداء: "كلنا أهاليكم وأخواتكم وبنشكر آباءكم اللي حموا الوطن بأرواحهم وإحنا سعداء بيهم وسعداء بوجودنا معاكم".

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مركز المنارة للاحتفال بعيد الفطر المبارك مع أسر وأبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة.

وأدى الرئيس السيسي صلاة العيد بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، مجاورًا أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة.

وفور انتهاء الصلاة دعا الرئيس السيسي أبناء الشهداء للجلوس بجواره وسلم عليهم وتوسطهم أثناء الاستماع للخطبة.

وحضر الصلاة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وكبار قادة القوات المسلحة، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، وعدد من كبار المسؤولين.

وبدأت شعائر الصلاة بآيات قرآنية تلاها القارئ الشيخ خالد الجارحي وبدأ بعدها المصلون التكبير بتكبيرات العيد، ويلقي خطبة العيد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والذي أمَّ المصلين في صلاة العيد.