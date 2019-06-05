هنأ اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مواطني مدينة الطور بعيد الفطر المبارك، ووزَّع العيدية، إضافة إلى توزيع عدد من الألعاب على الأطفال.

وأكد المحافظ حرصه على تقديم العيدية والألعاب للأطفال لتشجيعهم على أداء صلاة العيد.

وكان قد أدى المحافظ يرافقه اللواء أحمد أبوعقيل مدير أمن جنوب سيناء، واللواء نادر عشماوى سكرتير عام المحافظة، والمحاسب فوزي همام السكرتير العام المساعد، واللواء محمود عيسى مستشار المحافظ للمشروعات، اليوم صلاة عيد الفطر المبارك بساحة استاد طور سيناء.

جاء ذلك وسط إجراءات أمنية مشددة وتواجد مكثف لقوات الأمن، حيث تم غلق جميع الطرق المؤدية للساحة وعمل حرم للساحة من جميع الاتجاهات.