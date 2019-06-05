عاطل يعتدي بالضرب على أهل طليقته لمنعه من رؤية ابنته بقليوب

اعتدى عاطل بالضرب على أهل طليقته فأصاب حماه واثنين من أبنائه في مشادة كلامية بين الطرفين، حال توجه الأول لمنزل والد طليقته للاطمئنان على طفلته المتواجدة بحضانة والدتها "طليقته".

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغ لمركز شرطة قليوب من عمليات النجدة بحدوث مشاجرة ووجود مصابين بناحية أم بيومى دائرة المركز.

انتقل العميد يحيى راضي مدير المباحث الجنائية بالمديرية، وبالفحص تبين حدوثها بين طرف أول "م ح م" 24 عاما، وطرف ثان "غ ع س" 59 عاما، نجار مسلح، مصاب، وأبنائه وهم "ا غ ع" 25 عاما نجار، مصاب، "م غ ع"، 33 عاما، نجار، مصاب.

أوضحت التحريات أن سبب المشاجرة حدوث مشادة كلامية بين الطرفين حال توجه الأول بمنزل والد طليقته (الثانى) للاطمئنان على طفلته سما البالغة من العمر عامين ونصف المتواجدة بحضانة والدتها "طليقته" تطورت لمشاجره تعدى خلالها الأول على الطرف الثانى بالضرب وإحداث ما بهم من إصابات بسبب خلافات سابقه بينهم.

بسؤال الثانى والرابع أيدا ما جاء بالفحص واتهما الأول بإحداث ما بهما من إصابات.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط الطرف الأول وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة عبارة عن سلاح أبيض "مطواة".

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 10021 جنح مركز قليوب لسنة 2019م.