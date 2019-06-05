"بلالين ومسابقات ولعب أطفال".. احتفالات عيد الفطر بسيدي بشر

مئات البلالين هبطت على رؤوس المصلين بمسجد سيدي بشر شرق الإسكندرية، صباح اليوم، وذلك بعد أداة صلاة عيد الفطر، حيث وضع مسؤولو المسجد مئات البلالين داخل شبكة ممتدة بعرض الشارع الذي يبلغ 20 مترا، ليتم قص الشبك فهبطت البلالين على الرؤوس وسط سعادة المواطنين.

ولم يقتصر الاحتفال على ذلك فحسب، بل نظموا مسابقات دينية وأهدوا الفائزين أجهزة كهربائية، ووزعوا هدايا مسابقات تمت من عيد الأضحى حتى عيد الفطر، وجاء أبرزها جائزة أفضل صورة بالهاتف الذكي والتي بلغت قيمتها 300 جنيه.

ووضعوا لعبة كبيرة "النطاطة" كخدمة مجانية للأطفال وذلك كتشجيع لهم على الحضور إلى المسجد والمواظبة على الصلاة، حيث قاموا بإدخال الأطفال واحدا تلو الآخر بشكل منظم حتى انتهى الجميع من اللعب والمرح.

جدير بالذكر أن المصلين يصلون فى 529 ساحة صلاة على مستوى المحافظة.