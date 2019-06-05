آمنة يزور معهد أورام دمنهور للتهنئة بالعيد.. ويتفقد جهاز "معجل الخطى"

زار اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اليوم، معهد أورام دمنهور، وقدم التهنئة للمرضى بمناسبة عيد الفطر المبارك، واستمع من المرضى عن احتياجاتهم ومشاكلهم، ووجه بتقديم الرعاية العلاجية الجيدة لهم وحسن معاملتهم داعياً المولي عز وجل أن يمن عليهم بالشفاء العاجل.

وأعلن محافظ البحيرة، عن تركيب وتشغيل جهاز المعجل الخطى الجديد (اليكتا سينرجى) بمركز علاج الأورام بدمنهور بتكلفة 23 مليون جنيه، مؤكدا أن الجهاز الجديد، ضمن6 أجهزة تم توريدها العام الماضي من وزارة الصحة والسكان لمراكز الأورام المختلفة، ويمثل نقلة نوعية في علاج الأورام بمحافظة البحيرة والمحافظات المجاورة، وسوف يساهم في القضاء على قوائم الانتظار للمرضى اللذين يحتاجون للعلاج الإشعاعي وعلاج المرض بأحدث الوسائل وتقنيات العلاج العالمية.

وقال الدكتورر رجب شريف مدير المعهد، إنه تم تركيب الجهاز وتشغيله تشغيلاً تجريبياً وسيتم تشغيله بكامل طاقته عقب إجازة العيد، مشيراً إلى أن الجهاز يعمل بأحدث تقنيات العلاج الإشعاعي ثلاثية الأبعاد وتقنية ( imrt )، والتى تعد من أدق أساليب العلاج الإشعاعي والجهاز يساهم في علاج حالات أورام المخ والجهاز العصبي وسرطان الرأس والرقبة والثدي والمستقيم والرحم، مضيفا أن المعهد أصبح لديه جهازان معجل خطى للعلاج الإشعاعي للأورام للقضاء تماماً على قوائم الانتظار.