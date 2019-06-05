شهدت مدن محافطة البحر الأحمر الساحلية، إقبالا كبيرا على الشواطئ العامة والقرى والفنادق السياحية في أول أيام عيد الفطر المبارك، وتوافدت أعداد كبير من الأسر من المحافظات المجاورة المختلفة لقضاء إجازة العيد على شواطئ المحافظة والاستمتاع بطبيعتها المتميزة ومناخها المعتدل.

واستعدت مدينة الغردقة بأربعة شواطئ عامة لتفتح أبوابها للمصطافين والزائرين أهمها شاطئ النادي الاجتماعي شمال مدينة الغردقة وأشهر شواطئها الذي يستوعب الآلاف من المصطافين والزائرين، والثاني شواطئ الغردقة العامة هو شاطئ رقم 4 أو شاطئ "ميريت" كما يطلقون عليه أهالي الغردقة ويقع بشارع الكورنيش، وثالث الشواطىء هو شاطئ رقم 5 الذي يقع بأشهر شوارع الغردقة وهو شارع شيراتون ثم يأتي شاطي رقم 9 جنوب مدينة الغردقة.

وأعلنت محافظة البحر الأحمر الانتهاء من عمل صيانة وتطوير لأغلب شواطئ المحافظة، وذلك لاستقبال أكبر عدد من ضيوف المحافظة من المعيدين والمصطافين.

وأكد اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر أنه يولي اهتمامه بتغيير الشواطئ العامة لتصبح كالشواطئ العالمية، مشيرا إلى أن شواطئ البحر الأحمر لا تقل جمالا عن أي شاطئ عالمي، بل أنها تتفوق في اعتدال المناخ خلال العام.

وأشار المحافظ إلى أنه جرى عمل دراسة كاملة لعمل نقلة للشواطئ العامة بتزويدها بالخدمات اللازمة للمواطنين من نظافة الشواطئ، وزيادة أعداد الشماسي والكراسي ووحدات إنقاذ وإسعاف وغرف لتبديل الملابس ووحدة اتصالات وملاعب شاطئية وإدارة خاصة بالشاطئ لتلقي أي شكاوى أو اقتراحات.

وأعلن دكتور بدوي سعيد مدير مرفق الإسعاف برفع درجة الاستعداد بجميع نقاط مرفق الإسعاف وبخاصة على الشواطئ مع وجود أطقم الفريق الإسعافي كاملة واستدعاء أطقم إسعاف إضافية وتوفير الأدوية الإسعافية على مدار 24 ساعة، وكذلك توزيع سيارات الإسعاف على النقاط القريبة من أماكن تجمع المواطنين ورفع درجة الاستعداد بغرفة التحكم الرئيسي.

وأضاف "بدوي"، في تصريحات لـ"الوطن"، أنه جرى تجهيز 99 سيارة إسعاف، وتوزيع السيارات على الطرق السريعة والشواطئ؛ للتدخل الفوري في حالة وقوع حادث، مشيرًا إلى أنه جرى التأكد من صيانة كافة سيارات الإسعاف والأجهزة الطبية بها، والتأكد من سلامة جميع أجهزة اللاسلكي بالسيارات ونقاط الإسعاف وأسطوانات الأكسجين.

وأشار بدوي إلى أن الخطة الموضوعة، تتضمن تواجد سيارة أزمات وكوارث، مزودة بماسكات أوكسجين، وأدوية، ومستلزمات طبية، تعمل على تمشيط المحافظة، والتدخل الفوري إذا ما تطلب الأمر.