كوريا الشمالية تعلق عروض ألعاب جماعية: فشلت في إرضاء كيم جونج أون

أعلنت وكالة سفر متخصصة في تنظيم رحلات إلى كوريا الشمالية اليوم الأربعاء، أنّ بيونج يانج ستعلق مؤقتا عروض "أرض الشعب"، أحدث برنامج للألعاب الجماعية، لأنّها لم ترق إلى المستوى الذي كان يتوقعه الزعيم كيم جونج أون، وأقيم العرض الافتتاحي لهذا البرنامج الكبير، وهو الأول هذا العام، الإثنين في استاد الأول من مايو في بيونج يانج. وكان من المفترض أنّ تتبعه عروض تستمر حتى أكتوبر.

ولكن وكالة الانباء الكورية الشمالية ذكرت أمس الثلاثاء، أنّ كيم جونج أون "انتقد بشدة" مصممي العروض، "بسبب افتقادهم لروح الإبداع"، و"عدم تحليهم بالمسؤولية" إزاء العمل المطلوب منهم، وعلى الإثر أبلغت وكالات السفر أنّ العروض "ستعلق مؤقتا".

وعلمت وكالة "كوريو تورز" للسفر أنّه بداية من 10 يونيو، "ستعلق الألعاب الجماعية على أنّ يتم إدخال تعديلات وتغييرات عليها"، وفق ما قال لوكالة فرانس برس مديرها العام سيمون كوكريل، دون تحديد موعد لاستئنافها.

وتشارك حشود ضخمة لا سيما من الطلاب والأطفال في أداء هذه الألعاب، التي تتضمن رقصات وحركات فنية منسقة ومعقدة، وخلف الراقصين، يعرض على جزء من مدرجات الاستاد آلاف من الأطفال صفحات ملونة تشكل لوحات رائعة للغاية.

وأظهرت صور تم نشرها عن العرض الأول ليلة الإثنين، الفنانين وهم يلوحون بالأعلام أو يلعبون بالحلقات ويدورون حول زهور ضخمة في ملعب الاستاد، ورسم الأطفال على المدرجات بألواحهم على خلفية من الزهور التي ترسم قوس قزح في صورة ظلية لشبه الجزيرة الكورية، وشكلوا في لوحة أخرى عبارة "شكرا لك، الأب كيم جونج أون!".

ولم يعرف سبب غضب الزعيم الكوري الشمالي، علما بأنّ صورته استخدمت في الخلفية أثناء العرض، بالطريقة ذاتها التي استخدمت صورة جده وأبيه، كيم إيل سونج وكيم جونج إيل، وفي حين تنتشر صور أبيه وجده في كل مكان في كوريا الشمالية، يندر رؤية صور كيم جونج أون وليس له أي تمثال حاليا.

وفي التقرير الذي قدمته عن العرض أمس الثلاثاء، لم تعرض قناة التلفزيون الكورية الشمالية هذه الصورة، رغم أنّها عرضت صور كيم جونج أون وهو يحضر العرض مع زوجته ري سول جو، وقالت شركة السفر الأخرى "يانج بايونيرز تورز" في تغريدة، إنّ تعليق العروض "يرجع إلى أنّ كيم جونج أون لم يكن راضيا عن العرض الأول".