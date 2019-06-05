أعلنت القوات العسكرية في مالطا، اليوم الأربعاء، أنّها أنقذت 271 مهاجراً خلال 3 عمليات مختلفة في مياه البحر الأبيض المتوسط في جنوب الجزيرة، وقالت إن العملية الأولى نفذتها، ليل الثلاثاء-الأربعاء، سفينة عسكرية، وأنقذت حياة 63 شخصاً كانوا على متن زورق مطاطي بدأت المياه تتسرب إليه ويواجه خطر الغرق.

وأشار الجيش المالطي، إلى أنّ الزورق كان في منطقة الإغاثة والبحث التابعة لماطا. وجرت عمليتان أخريان، اليوم الأربعاء، أدت الأولى إلى إنقاذ 61 مهاجراً، فيما أنقذت الثانية 147 آخرين، وتم نقل جميع الأشخاص إلى مالطا حيث تجرى عمليات تحديد هويتهم.