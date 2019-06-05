أعلنت شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، قطع التيار الكهربائي، بعد غد الجمعة، من الساعة الـ5 صباحا حتى الـ8 صباحا، عن بعض مناطق مدينة إيتاى البارود وعدد من القرى، لإجراء أعمال الصيانة بمحطة محولات إيتاي البارود.

وقال محمد كجك، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود، إنه جرى التنسيق مع المهندس إبراهيم عيسى، مدير شركة كهرباء إيتاى البارود، بإخطار المواطنين بموعد الصيانة القادمة لمحولات الكهرباء، مشيرا إلى فصل محولى 5، 6 بعد غد الجمعة، من الساعة 5 صباحا حتى الساعة 8 صباحا، لأعمال الصيانة بمحطة محولات إيتاي البارود.

وأضاف أنه سيتم قطع الكهرباء عن شارع جمال عبد الناصر ومساكن مبارك بشرق المدينة، وعن قرى أمليط وكفرعوانة ومنية بني منصور ودمسنا ونكلا العنب وشنديد وأرمانيا ومحلة عبيد وصفط خالد والنقراش وجعيف وحوض فارس والنبيرة وصفط الحرية وجبارس والبهي والعيون والإبراهيمية وبرقامة وكفر مساعد وكفر الحاجة وأثريات فاضل وشبرا شرق.